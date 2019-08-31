استقالة الأمين العام للبرلمان المصري

تقدم الأمين العام لمجلس النواب المصري، أحمد سعد الدين، باستقالته من منصبه، التي وافق عليها رئيس البرلمان علي عبدالعال، وفق مصادر برلمانية.

وقال النائب مصطفى بكري إن الأمين العام لمجلس النواب تقدم بالاستقالة، نظرًا لإعارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة كقاضٍ.

وكتب بكري على حسابه في تويتر: ”تحية تقدير واحترام إلى الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الذي قدم استقالته وقرر السفر في إعارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد وافق مجلس الدولة ورئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال على طلب الأمين العام الذي كان قد تلقى عرض الإعارة منذ فترة“.

واستكمل بكري: ”بذل المستشار أحمد سعد جهودًا مضنية في عمله وبذل كل ما يستطيع من أجل النهوض بمستوى الأمانة العامة للمجلس وخدماتها للنواب، التحية والتقدير للمستشار أحمد سعد مع تمنياتنا بالتوفيق له في عمله الجديد بدولة الإمارات الشقيقة“.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري وافق في ديسمبر/كانون الأول 2015 على انتداب سعد الدين من نائب رئيس مجلس الدولة، للعمل أمينًا عامًا لمجلس النواب.