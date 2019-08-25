منع المذيع المصري تامر أمين من الظهور إعلاميًا (فيديو)

أوقف الجهات المعنية في مصر، الإعلامي تامر أمين من الظهور إعلاميًا، بشكل رسمي، بعد سويعات من التحقيق معه من قبل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بسبب تجاوزات لفظية بحق المرأة والتهكم على عملها والسخرية من المجتمع المصري.

وقال نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، إن النقابة أوقفت الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج ”آخر النهار“ على قناة النهار، عن ممارسة النشاط الإعلامي لحين توفيق أوضاعه القانونية بالقيد في النقابة، كما قررت إبلاغ الجهات المختصة ضده بسبب تجاوزاته.

وبحسب بيان صادر عن نقابة الإعلاميين في مصر، فإن القرار جاء بناءً عن شكوى مقدمة من المجلس القومي للمرأة ضد تامر أمين، لاتهامه بالتهكم على عمل المرأة في الحلقة التي استضاف فيها رانيا علواني.

وخضع الإعلامي تامر أمين، الأحد، للتحقيق أمام لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تزامنًا مع التحقيق مع الإعلامية ريهام سعيد؛ بسبب تهكمها من أصحاب الوزن الزائد والذين يعانون من السمنة وأحدثت جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، تقدم المجلس القومي للمرأة في مصر، بشكوى ضد تامر أمين؛ بسبب حلقته التي استضاف فيها رانيا علواني لاتهامه بالتهكم على عمل المرأة.

وقالت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنها تلقت شكوى من المجلس القومي للمرأة ضد قناة ”النهار“ بشأن ما بدر من المذيع تامر أمين مقدم برنامج ”آخر النهار“ في حلقته مع راينا علواني.

وتهكم المذيع وسخر من قيم المجتمع خلال الحلقة المذكورة، كما سخر من زوج الضيفة وعملها، وتهكم على عمل المرأة بألفاظ وعبارات لا تليق، بحسب الشكوى.

وعلى الفور، قررت اللجنة استدعاء رئيس مجلس إدارة القناة في جلسة تحقيق، الأحد، وقررت السابق.