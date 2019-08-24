السلطات المصرية تغلق معبر رفح لمدة 3 أيام

أعلنت السلطات المصرية، مساء السبت، إغلاق معبر رفح، لمدة 3 أيام ابتداء من الأحد 25 أغسطس وحتى الثلاثاء، 28 أغسطس، أمام حركة المسافرين الفلسطينيين، في الاتجاهين.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية، في بيانٍ اليوم، إن السلطات المصرية أبلغتهم بإغلاق المعبر أمام حركة المسافرين، دون ذكر الأسباب وراء ذلك.

وكانت آخر مرة أغلقت فيها السلطات المصرية، معبر رفح البري، 10 أغسطس/آب الماضي؛ بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

يذكر أن السلطات المصرية تغلق معبر رفح أمام حركة المسافرين في الإجازات الرسمية أو لأسباب أمنية، لكنها سرعان ما تفتحه لعبور المسعفين وحالات المرضى.