مصر.. شكوى رسمية ضد الإعلامية ريهام سعيد بسبب ”أزمة السمنة“

تقدّم المجلس القومي للمرأة في مصر بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامية ريهام سعيد، على خلفية الأزمة التي أحدثتها في برنامجها ”صبايا الخير“ الذي تقدمه على قناة ”الحياة“، عندما انتقدت أصحاب الوزن الزائد.

وقال المجلس، في بيان له اليوم، إنّ الحلقة التي تحدثت فيها مقدمة البرنامج عن السمنة أثارت استياء السيدات المصريات، كما تضمنت الحلقة عبارات وأوصافًا لا تليق.

"قومي المرأة" يشكو ريهام سعيد لـ"الأعلى للإعلام" بسبب حلقة "السمنة" تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى للجنة الشكاوى… تم النشر بواسطة ‏المجلس القومي للمرأة‏ في الجمعة، ٢٣ أغسطس ٢٠١٩

من جانبه، قال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالأعلى للإعلام، في تصريحات صحفية إن لجنة الشكاوى بالمجلس ستعقد اجتماعًا غدًا السبت؛ للوقوف على مستجدات الوضع ومناقشة الشكاوى المقدمة ضد ريهام سعيد.

وأضاف شوقي أن اللجنة ستستدعي ريهام سعيد للمثول للتحقيق أمام لجنة بحث الشكاوى، وذلك عصر الأحد المقبل.

تأتي هذه الشكاوى في ظل إصرار ريهام سعيد على تصريحاتها، حيث نشرت مقطع فيديو اليوم عبر حسابها على ”إنستغرام“، أعربت فيه عن سعادتها بالضجة التي حدثت حول تصريحاتها.

وأوضحت أن الكثير من الأشخاص والأطباء تضايقوا بسبب الحلقة والجراحات التي تم إجراؤها لبعض مرضى السمنة الأسبوع الماضي.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًا على الإعلامية المصرية؛ بعد انتقادها أصحاب السمنة، عندما قالت في برنامجها: ”الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر“.

المتابعون اتهموا ريهام سعيد بالتنمر والسخرية من أصحاب الأوزان الثقيلة، رغم التعاطف الكبير الذي حظيت به خلال مرضها، وذهب نشطاء آخرون إلى اعتبار أنها ”تتاجر بأوجاع المرضى وتثير الجدل من أجل تحقيق الشهرة“.