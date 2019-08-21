بعد اعتقال سلفه.. أمين عام جديد للمجلس الأعلى للإعلام في مصر 

أصدر المجلس الأعلى للإعلام في مصر، قرارًا بتعيين الدكتور عصام فرج، أمينًا عامًا للمجلس، بعد القبض على الأمين العام السابق أحمد سليم أمس الثلاثاء، لاتهامه في قضية رشوة.

وجاء قرار المجلس اليوم في اجتماعه الطارئ الذي دعا إليه رئيس المجلس مكرم محمد أحمد، حيث قرر الاجتماع إعفاء أحمد سليم من منصبه، وتعيين فرج الذي يشغل منصب وكيل الهيئة الوطنية للصحافة بدلاً منه.

كما جاء قرار المجلس بتعيين فرج، بعد ساعات من صدور قرار نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأربعاء، القاضي بحبس أحمد سليم على ذمة القضية المتهم فيها بالرشوة ومخالفة القوانين واللوائح لتحقيق مكاسب شخصية.

وأكد أعضاء المجلس خلال الاجتماع على أن ”المجلس لن يتستر على ما يخالف القانون أو يحمي فسادًا مهما كان مرتكبه وأيا كان موقعه“، مؤكدين على أن ”طبيعة العمل في تنظيم الإعلام تستلزم الأمانة، كما أن وظيفة الأمين العام تتلخص في أن يتواجد على رأس العمل بشكل يومي، ويكون مسؤولاً عن تنفيذ قراراته، والإشراف على شؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية“.

يذكر أن قرار النيابة بحبس أحمد سليم تضمن متهمين آخرين، حيث تم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على أحمد سليم و2 آخرين مقدمي الرشوة من مكتبه في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ”ماسبيرو“، بناء على إذن ضبط صادر من النيابة.