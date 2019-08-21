اعتداء على شاب معاق يثير الغضب في مصر.. والمتهمون في قبضة الأمن (فيديو)

ألقت قوات الأمن في مصر القبض على متهمين في واقعة اعتداء على شاب معاق ذهنيًا من قبل بعض الشباب داخل صالون حلاقة وتعرضه للإهانة والاستغاثة دون مبالاة من المتواجدين.

وتداول نشطاء مصريون على نحو واسع مقطع فيديو يوثق الحادثة، سرعان ما لاقى اهتمام الجهات المختصة.

وتمكن فريق من رجال الأمن بمحافظة الشرقية من القبض على اثنين ممن ظهروا في الفيديو أثناء الاعتداء على الشاب المعاق، فيما يجري حاليًا تحديد مكان اختفاء المتهم الثالث تمهيدًا للقبض عليه.

وأحال رجال الأمن المتهمين للنيابة العامة التي تولت التحقيق تحت إشراف المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

وسادت حالة من الغضب لدي أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد انتشار فيديو يظهر الاعتداء على الشاب المعاق في إحدى قري مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية وسط مطالبات للجهات المعنية بالتحرك.

وتفاعلت وزارة الداخلية المصرية مع تعليقات النشطاء وحالة الغضب، إلا أنه تم تحديد المتهمين والقبض عليهم.