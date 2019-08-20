مصر.. القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام بتهمة الرشوة

ألقت السلطات المصرية، يوم الثلاثاء، القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أحمد سليم؛ بتهمة تلقيه رشوة.

ويواجه سليم تهمة تقاضي رشوة متلبسًا عبر استغلال منصبه، وفقًا للتحريات التي باشرتها في التهم المنسوبة إليه.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مكرم محمد أحمد، في تصريح مقتضب، صحة الواقعة التي ”تمت بمعرفته بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية“، موضحًا أنه ”كان على علم بالمخالفات المالية المرتكبة من خلال التواصل مع الأجهزة الرقابية“.

وأكد مكرم أن ”ضباط هيئة الرقابة الإدارية، تواصلوا معه بشأن مخالفة أحمد سليم“، موضحًا أن هناك ”شبهات تطارده منذ فترة، وأنه على علم بالمخالفات منذ 60 يومًا“.

وأوضح أنه ”وافق على اتخاذ الإجراءات القانونية في أسرع وقت“، وأنه ”لا يسمح بالتغاضي عن أي مخالفات“.