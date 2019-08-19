إعدام 6 متهمين بقضية كرداسة في مصر

عاقبت محكمة مصرية، يوم الإثنين، 6 متهمين بالإعدام شنقًا؛ لتكوينهم جماعة إرهابية وقتل 3 مصريين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ“لجان المقاومة الشعبية بكرداسة“.

وقضت الدائرة 15 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، يوم الإثنين، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا؛ بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون.

واستند الحكم إلى إثبات تهمة القتل العمد بحق 3 أشخاص، بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في 2013 بدائرة مركز شرطة كرداسة، أسسوا من الأول وحتى الحادي عشر وآخرون مجهولون عصابة ”لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة“؛ لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

وانضم المتهمون من الثاني عشر وحتى التاسع والستين وشخص متوفى وآخرون مجهولون للجماعة مع علمهم بأغراضها، وقتل المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون ”جمال عطا الله“ عمدًا مع سبق الإصرار والترصد؛ لظنهم بتعاونه مع الأمن.

وقتل المتهم التاسع محمد عبداللطيف حنفي في 25 كانون الثاني يناير 2015، وآخر مجهول، صلاح الدين أحمد همام؛ لاعتقادهما بملاحقته لهما لضبطهما بعد فرارهما من مسرح إضرام النيران في المجلس المحلي لمدينة كرداسة.