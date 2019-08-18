تفحم طفلة ومقتل 4 أفراد بمشاجرة دامية في مصر

تجددت مشاجرة دامية استخدمت فيها الأسلحة بين عائلتين في محافظة الجيزة بمصر؛ بسبب ”فراش“ حفل زفاف أسفر عن مقتل 5 ‪أشخاص بينهم طفلة.

وتعود بداية المشاجرة لعام2011، حينما نشبت معركة بين عائلتي الغنادرة وبني محمد؛ بسبب خلافات على ”فراش“ زفاف، حيث رفضت إحدى العائلتين أن يمتد الفراش أمام بيتها، وحينما أصرت الثانية دارت الاشتباكات فقتل 6 أشخاص من الطرفين في حينه.

وتجددت يومي الأحد والسبت، الاشتباكات الدامية فقتل ٤ أفراد من الطرفين، واشتعلت النيران في منزل أحد الخصوم فتفحمت طفلة رضيعة وأصيبت والدتها.

بعدها لاذ المتهمون من الطرفين إلى مناطق جبلية، ومع كليهما رهائن من الطرف الآخر، وتحولت المنطقة لثكنة عسكرية.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط 30 متهمًا، فيما يكثف الأمن جهوده لضبط الباقين.