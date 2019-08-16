مصر.. إحباط تهريب مليوني عبوة أدوية مدعمة لدولة عربية (فيديو)

أحبطت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، تهريب مليوني عبوة أدوية بشرية مدعمة إلى خارج البلاد، عبر ميناء الإسكندرية.

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان، أن إدارة البحث الجنائي في ميناء الإسكندرية البحري اكتشفت قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير، بمحاولة تصدير إرسالية إلى دولة عربية تتضمن تجهيزات مطابخ، داخل حاوية.

وبالفحص والمعاينة، تبين إخفاء كميات كبيرة من الأدوية البشرية المدعمة محليًا بقصد تصديرها خارج البلاد بطرق غير مشروعة، دون الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وذكر البيان أنه ”عقب تقنين الإجراءات جرى تشكيل لجنة من إدارة البحث الجنائي والجمارك أسفرت جهودها عن ضبط مليوني عبوة أدوية بشرية مدعمة ومنتجة محليًا، وأصناف غير مدرجة بالمستندات ومحظور تصديرها دون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة“.

وكانت مصر قد شهدت قبل أشهر أزمة نقص في بعض الأدوية، أرجعها البعض إلى خلافات بين شركات التصنيع المحلي والحكومة بسبب الأسعار.