مصر تطرح أذون خزانة بـ1.2 مليار دولار لسد عجز الموازنة

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه ما يُعادل 1.2 مليار دولار، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأعلن البنك عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.25 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

وفي سياق آخر أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الخميس، انخفاض معدل البطالة للربع الثاني من العام الجاري.

وبلغ معدل البطالة 7.5% من إجمالي قوة العمل مقابل 8.1% في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض قدره 0.6%، وبانخفاض 2.4% عن الربع المماثل من العام السابق.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 28.069 مليون فرد مقابل 27.968 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 0.4%، وقد بلغت قوة العمل في الحضر 12.026 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16.043 مليون فرد.

وحسب التعبئة والإحصاء، بلغ عدد المتعطلين 2.094 مليون متعطل (962 ألفًا من الذكور، 1.132 مليون متعطل من الإناث) بنسبة 7.5%، من إجمالي قوة العمل، بانخفاض بلغ 173 ألف متعطل عن الربع الأول من عام 2019، بنسبة 7.6% وبانخفاض قدره 781 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 27.2 %.

وتنهي مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي بدأت به منذُ 5 أعوام، في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.