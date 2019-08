مصري مقيم في البرازيل هدفٌ لتحقيقات الـ“أف بي آي“ (صور)

يسعى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) لاستجواب مصري زعم أنه ينتمي لتنظيم القاعدة، ويعتقد أنه يعيش في البرازيل، التي تعهدت بالتعاون مع الولايات المتحدة بكل السبل الممكنة.

وأضاف مكتب التحقيقات الاتحادي المصري محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم إلى قائمة أخطر المطلوبين لديه أمس الإثنين، وقال إنه يسعى ”لاستجوابه فيما يتعلق بدوره المزعوم كأحد أعضاء القاعدة ومشاركته المزعومة في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها“.

وقال المكتب إنه كان ”يقدم دعمًا ماديًا“ منذ عام 2013 تقريبًا للقاعدة، وهو التنظيم المسؤول عن تنفيذ هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

وذكر أنه ولد في مصر عام 1977 ويعيش حاليًا في البرازيل.

وأصدرت وزارتا العدل والخارجية في البرازيل بيانًا مشتركًا، أمس الإثنين، قال إن المصري المذكور دخل البلاد عام 2018 ويقيم فيها بصورة قانونية.

Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim is wanted for questioning by the #FBI in connection with his alleged role as an Al Qaeda operative and facilitator since approximately 2013. He is located in Brazil: https://t.co/KIvmki9MAi pic.twitter.com/NHEQ26bQHP

— FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) August 12, 2019