مصر.. تحديد هوية منفذي ”تفجير معهد الأورام“

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، هوية منفذي الحادث الإرهابي، الذي وقع أمام معهد الأورام، مساء الأحد الماضي.

وأكدت الداخلية، في بيان، أن ”عبد الرحمن خالد محمود، عضو حركة حسم (الإرهابية) هو (الانتحاري) منفذ حادث معهد الأورام“، وذلك بعدما ”تمت مطابقة البصمة الوراثية للأشلاء مع أفراد أسرته“.

وأدى انفجار سيارة محملة بالمتفجرات أمام معهد الأورام في وسط العاصمة المصرية إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا وجرح العشرات، بعدما اصدمت سيارة كانت تسير في اتجاه عكسي بسيارات أخرى مقابلة.

وقالت الداخلية المصرية اليوم إن عناصر الأمن ضبطوا مخزن متفجرات في مداهمة أمنيّة مرتبطة بحادث المعهد، كما ”قتل 8 عناصر من خلية (حسم) بعد اختبائهم فى وكر بمركز إطسا (بمحافظة الفيوم)، وقتل 7 آخرون اختبئوا بمدينة الشروق (شرقي العاصمة).

وكان مصدر أمني قد قال لـ“إرم نيوز“ في وقت سابق إن قوات الشرطة داهمت وكرًا لمسلحين نتج عنه مقتل 8 أشخاص يشتبه في علاقتهم بتفجير معهد الأورام.

وأفاد المصدر أن الاشتباكات مع القوات، وقعت بالقرب من قصر الباسل بمركز أطسا المتفرع من طريق أسيوط الغربي، بالقرب من الفيوم.