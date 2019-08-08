بينهم ليبيون.. مصر تحاكم 10 متهمين بـ“التخابر“

أحالت نيابة أمن الدولة في مصر، الخميس، 10 متهمين، بينهم ليبيون إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهمة التخابر مع تنظيمين، بينهما ”داعش“.

وقالت النيابة إن من بين المتهمين المحالين للمحاكمة 4 يحملون الجنسية الليبية، و6 مصريين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية ”أ ش أ“.

ووجهت النيابة للأشخاص العشرة عدة تهم، بينها: ”التخابر لصالح تنظيمين إرهابيين خارج البلاد، وهما داعش وكتائب قوة الردع في ليبيا“.

كما يواجه المتهمون ”ارتكاب جرائم تهريب مهاجرين مصريين إلى ليبيا لغرض إرهابي، وخطف مصريين باستخدام القوة واحتجازهم لطلب فدية، وقتل بعضهم، والاتجار بالبشر“.

ووفق النيابة المصرية، فإنّ 9 متهمين من بين الـ10 المحالين للمحاكمة، هاربون خارج مصر.

والإثنين الماضي، أمر النائب العام المصري، نبيل صادق، بسرعة ضبط المتهمين الهاربين واستعجال تسليم القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي للقبض عليهم.