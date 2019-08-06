6 ملايين دولار خسائر معهد الأورام بمصر جرّاء تفجير الأحد الماضي (فيديو)

كشف رئيس جامعة القاهرة المصرية، محمد عثمان الخشت، عن تشكيل لجنة هندسية؛ لمتابعة إعادة ترميم معهد الأورام المصري الذي تعرض لخسائر فادحة جراء الحادث الإرهابي الذي وقع الأحد بوسط القاهرة، مؤكدًا أن التقديرات الأولية للخسائر تُقدر بـ100 مليون جنيه أي ما يعادل الـ6 ملايين دولار.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، في مداخلة هاتفية ببرنامج ”رأي عام“، الذي يقدمه الإعلامي المصري عمرو عبدالحميد، عبر فضائية ”TEN“، أنه سيتم توجيه التبرعات كلها لتطوير المعهد؛ بسبب قوة الخسائر التي تعرض لها خلال العملية الإرهابية.

وطالب ”الخشت“ جميع المتبرعين بوضع التبرع لصالح معهد الأورام داخل حسابات حكومية، موضحًا أن هناك حسابات مجهولة المصدر، وعلقّ: ”نستقبل التبرعات للمعهد القومي للأورام عبر حسابات مختلفة، وحساب معهد الأورام يحمل رقم 777 في جميع البنوك المصرية وهيئات البريد، وهذا الحساب يخضع للرقابة المالية بجميع قواعدها“.

وعن احتياجات المعهد للتطوير، قال إن المعهد يحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة في ظل الرغبة برفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 30% وهذه ستتكلف 330 مليون جنيه لاستقبال جميع المواطنين.

وأضاف أن المعهد يتردد عليه آلاف الأشخاص، حيث يتم استقبال قرابة الـ360 ألف مريض سنويًا، ويتم إجراء ما يقرب من 4800 عملية جراحية.

وأعرب عن غضبه حيال ما تقوم به الجماعات الإرهابية من تفجير أماكن علاج المرضى، خاصًة مرضى السرطان فقال: ”لا أجد وصفًا دينيًا لما تقوم به العناصر الإرهابية“.