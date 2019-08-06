مصر تعتقل ضابطًا أمنيًّا رفيعًا من ”حماس“ في غزة

احتجزت السلطات المصرية ضابطًا أمنيًّا رفيع المستوى من قادة حركة ”حماس“ الأمنيين بجهاز الشرطة التابع لداخليتها في قطاع غزة.

وذكرت وكالة ”قدس برس“ نقلًا عن مصادر مطلعة، أن السلطات المصرية في مطار القاهرة الدولي احتجزت، أول أمس الأحد العميد في شرطة غزة سامي سليم صالح (51 عامًا) لدى وصوله للمطار قادمًا من تركيا برفقة زوجته في ختام رحلة علاج امتدت عامين.

وأضافت أن سلطات المطار أبلغت زوجة صالح أن زوجها معتقل لديها وسيخضع للتحقيق، بعدما جرى احتجازه في صالة الترحيل دون معرفة مصيره.

وتجري قيادة حركة ”حماس“ اتصالات على أعلى المستويات مع السلطات المصرية من أجل إخلاء سبيل صالح والسماح له بالعودة إلى غزة، وفقًا للوكالة الفلسطينية.

وكان المسؤول الأمني الحمساوي غادر قطاع غزة عام 2017 للعلاج في تركيا، إذ كان يشغل منصب مدير الشؤون الإدارية والمالية في الشرطة، كما شغل منصب مدير شرطة رفح لمدة 6 سنوات.