بالفيديو.. لحظات ما قبل تفجير ”معهد الأورام“ في مصر

كاميرا مراقبة تكشف السيارة المتسببة في الانفجار المروع أمام معهد الأورام في مصر، ووزارة الداخلية المصرية، تعلن أن التحريات المبدئية كشفت عن وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان وراء التفجير.