بالفيديو.. لحظات ما قبل تفجير ”معهد الأورام“ في مصر

أظهر مقطع فيديو لحظات ما قبل تفجير معهد الأورام الذي وقع مساء أمس الأحد في مصر، ونتج عنه مصرع وإصابة العشرات، قبل أن تعلن وزارة الداخلية مسؤولية حركة ”حسم“ الإخوانية عن الحادث.
View this post on Instagram
كاميرا مراقبة تكشف السيارة المتسببة في الانفجار المروع أمام معهد الأورام في مصر، ووزارة الداخلية المصرية، تعلن أن التحريات المبدئية كشفت عن وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان وراء التفجير. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #انفجار #المنيل #مصر #الاسكندرية #القاهرة #موت #وفاة #معهد_الأورام #تفجير_معهد_الأورام #Cairo #Egypt #video #trend
وتضمن الفيديو الذي رصدته إحدى الكاميرات المحيطة بالمعهد، سير السيارة التي حملت المتفجرات عكس الاتجاه بمنطقة المنيل في القاهرة بجوار معهد الأورام، ليتم بعد ذلك استخدامها في التفجير الذي أثار الجدل بمجرد وقوعه.
وأعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل الحادث، مؤكدة أنه حادث إرهابي نفذته عناصر من حركة ”حسم“ الإخوانية، فيما نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضحايا الحادث.