قيمته 46 مليون دولار.. اعتقال سكرتير محكمة مصرية سهّل الاستيلاء على مبنى تاريخي

ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، القبض على مسؤول سابق وآخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أحد المباني التاريخية وتلقي رشاوى مالية.

وأعلنت الهيئة، القبض على سكرتير محكمة الجمالية الجزئية في القاهرة، والمسؤول عن الحفظ بذات المحكمة، لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المباني التاريخية المشيَّدة على أرض مساحتها 9 آلاف متر مربع في منطقة المعادي في القاهرة، وتبلغ قيمته السوقية حوالي 800 مليون جنيه ”46 مليون دولار“.

وأظهرت تحريات الهيئة، أن ملكية المبنى والأرض المقام عليها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة، وأقدم المتهمون على اصطناع حكم قضائي يرجع إلى العام 1952، ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم الوطنية آنذاك يثبت ملكيتهم للمبنى على خلاف الحقيقة، وقدموه للشهر العقاري لاتخاذ إجراءات نقل الملكية تمهيدًا لبيعه.

وفي سياق آخر، ألقت الهيئة القبض على رئيس الخزينة التجميعية لمنطقة قناة السويس وسيناء بفرع أحد البنوك والإسكان في محافظة بورسعيد، لاختلاسه 4 ملايين جنيه ”قرابة 230 ألف دولار“ من عهدته، والتلاعب بدفتر قيد الخزينة لتسوية تلك المبالغ المختلسة حتى لا ينكشف أمره، حتى يتمكن من سداد ديونه لدى البنوك.

وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات الجارية معهم بشأن الوقائع المنسوبة لهم.