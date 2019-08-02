طفلة تقتل نفسها بوسادة في تقليد مشهد من مسلسل هندي

أقدمت طفلة مصرية على الانتحار خنقًا بغطاء وسادة، بسبب محاولتها تقليد أحد المشاهد المعروضة بمسلسل هندي، في منطقة الحومدية بمحافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالعثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا داخل مسكنها بالحومدية، فانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين أنها تخلصت من حياتها شنقًا.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة قلدت بطلة مسلسل هندي، يذاع على إحدى القنوات الفضائية، ما أسفر عن اختناقها بـ“غطاء وسادة“ وفارقت الحياة.

وأوضحت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وشهدت مصر مؤخرًا أكثر من حالة انتحار تنوعت أسبابها بين تقليد الأفلام المرعبة والألعاب القاتلة التي تدفع الأطفال إلى الانتحار مثل لعبة الحوت الأزرق.

وفي وقت سابق، أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارًا بتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحجب المواقع الإلكترونية التي تبث أفلامًا وألعابًا إلكترونية خطيرة تستهدف صغار السن.