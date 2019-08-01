عفو رئاسي في مصر عن 513 سجينًا بمناسبة عيد الأضحى

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس على قرار الإفراج عن 513 سجينًا بمناسبة أعياد ثورة 23يوليو 1952، وكذلك الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.

وأخلت وزارة الداخلية سبيل السجناء، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى الثورة وعيد الأضحى.

وجاء العفو الرئاسي بعد أن عقد قطاع السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو من باقى مدة العقوبة، وقد انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على ”128“ نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن ”385“ نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

وتأتي قرارات العفو في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

وفي سياق آخر، وافق وزير الداخلية المصري على زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى دعم أواصر التواصل الاجتماعى لنزلاء السجون، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة ذويهم في الاحتفال بالمناسبات والأعياد الرسمية.