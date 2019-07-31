السيسي: كنت سأرحل لو رفض شعب مصر الإصلاح الاقتصادي (فيديو)

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن وجود تخوفات كبيرة في مؤسسات الدولة قبل أن يتم اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي بعد الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي.

وقال السيسي خلال حديثه على هامش مؤتمر الشباب في العاصمة الإدارية الجديدة: ”كل من في الحكومة كان خائفًا من اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي، والجميع تساءل هل ستنفذ أم لا؟“.

وأضاف: ”نعم كان هناك خوف، الجميع كان خائفًا، حتى في التصويت على تنفيذ القرارات من عدمها، لو كان حدث شيئًا مصر كانت ستنهار“.

وتابع: ”لا أذكي نفسي في هذه النقطة، ولكني أخبرت الحكومة أنه سيتم اتخاذ القرار ولو كان الشعب رفض الإصلاح الاقتصادي كنت سأطالب الحكومة بتقديم استقالتها على أن يتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وكنت سأسلم السلطة وأرحل“.

وخلال استعراضه المشاريع التي قامت بها الدولة في مجال الإسكان قال السيسي إنه تم إنشاء مدينة المنصورة الجديدة من أجل تطوير المدينة.

وأردف ساخرًا: ”هل يصح أن أكون في المنصورة وأذهب إلى الإسكندرية لقضاء العطلة الصيفية هناك؟، من الطبيعي أن أذهب إلى المنصورة الجديدة“.

واستطرد: ”بالمناسبة، مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أثناء استعراضنا الوضع قال لي كل الإسكان الذي تم بناؤه في المنصورة الجديدة، تم حجزه من قبل المواطنين، وقال لي (الناس مش فقيرة زي ما الناس فاهمة)“.

يذكر أن المؤتمر الوطني السابع للشباب انطلق من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من كبار رجال الدولة المصرية ورجال أعمال وسفراء لدول الاتحاد الإفريقي لأجل مناقشة عدد من القضايا الوطنية والتي تشمل عدة محاور تخص الإصلاح الاقتصادي والموازنة العامة للدولة 2019-2020، وإصلاحات إدارية هادفة لتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.