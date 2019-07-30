اليونان تتهم تركيا بتهديد أمن المنطقة بالتنقيب قبالة قبرص

اتهمت اليونان تركيا بتقويض الأمن في شرق البحر المتوسط بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص، في بعض من أقوى التعليقات بشأن القضية من جانب حكومة أثينا المنتخبة حديثًا.

واكتشفت قبرص الغاز الطبيعي في مناطق قبالة سواحلها الجنوبية، لكن أنقرة تتحدى محاولات للقيام بمزيد من التنقيب، زاعمة أن جزءًا من المياه المحيطة بالجزيرة يتبع تركيا.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره المصري سامح شكري: ”أفعال تركيا غير القانونية، التي تتحدى القانون الدولي، تهدد الأمن في المنطقة، وبالتالي فهي تستحق الإدانة قطعًا“.

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وقبرص منذ أن قسم صراع بدأ قبل عقود الجزيرة بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين.

وزاد التركيز على الأزمة القبرصية، التي استعصت على جهود الوساطة الدبلوماسية، مع اكتشاف احتياطيات النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وانهارت محادثات السلام بين الطرفين قبل نحو عامين.

ومن المقرر أن يعقد رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس زعيم القبارصة اليونانيين مع مصطفى أقينجي زعيم القبارصة الأتراك اجتماعًا نادرًا في نيقوسيا في التاسع من أغسطس/ آب.

وأرسلت تركيا سفينتين للتنقيب عن الغاز على جانبي الجزيرة.

وتوجد إحدى السفينتين في مياه تعتبرها قبرص والاتحاد الأوروبي جزءًا من المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة، بينما توجد الأخرى في المياه الإقليمية القبرصية.

وقال ديندياس بعد ساعات من عودته من زيارة لقبرص: ”ناقشنا هذا الانتهاك الصارخ من جانب تركيا لسيادة وحقوق جمهورية قبرص السيادية“.

وقال وزير الخارجية المصري شكري الذي لم يذكر تركيا بالاسم عبر مترجم، لقد تمت مناقشة الاستفزازات في المنطقة وكيف يمكن وقفها من خلال احترام القانون الدولي.

وتتعاون مصر واليونان وقبرص في عدد من المجالات منها الطاقة.