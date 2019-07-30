ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32.5% في 2018 ‎

المصدر: ا ف ب

سجلت الإحصاءات الرسمية المصرية ارتفاع نسبة الفقر في مصر إلى 32,5% مقارنة بـ 27,8% في 2015، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية الثلاثاء.

وقالت الصحيفة المصرية إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن ”نتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2018 والتي تعكس صورة حقيقية لحياة المواطن المصري من جميع الأبعاد“ الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت ”وصلت نسبة الفقر على مستوى الجمهورية إلى 32,5% في بحث 2017/18 مقابل 27,8% في بحث 2015 بزيادة قدرها 4,7%“.

وحدد البحث قيمة خط الفقر للفرد في السنة عند 8,827 جنيهًا (533) دولارًا.

ونقلت الصحيفة عن خيري بركات، رئيس الجهاز الحكومي، أن ”بحث 2017/18 تنبع أهميته من كون نتائجه تتضمن موضوعات ترتبط بظاهرة الفقر التي تؤثر سلبًا على الواقع الذي يعيشه الأفراد وعلى تحقيق أهداف التنمية“.

كما تضمنت الإحصاءات المعلنة ارتفاع متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية إلى حوالي 59 ألف جنيه (حوالى 3,560 دولارًا) في 2017/18 مقابل 44 ألف جنيه في 2015.

وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة تحاول التعافي منها منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، حصلت القاهرة على حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار (10,7 مليار يورو) من صندوق النقد الدولي، بعد تطبيق برنامج إصلاح حكومي عانى المصريون من تبعاته.

وكان على رأس الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، قرار البنك المركزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار من 8,8 جنيه إلى حوالى 17,5 جنيه حاليًا.

وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار عانى منها المصريون وبلغت ذروتها في تموز/يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولًا إلى 8,9% مع نهاية حزيران/يونيو.

وإضافة الى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.

ونهاية آذار/مارس، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه (من 60 إلى 100 يورو).