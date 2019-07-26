بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بالكراسي داخل معرض تجاري في مصر

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نشبت مشاجرة عنيفة بين ممثلي شركتين عقاريتين مشاركتين في معرض ”الأهرام العقاري“ وذلك بسبب خلاف بين موظفي الشركتين على جذب أحد العملاء في المعرض. وبحسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت المشاجرة بمشادة بين اثنين من موظفي المبيعات في“معمار المرشدي والنساجون للتنمية العقارية“ وتطور الأمر إلى تشابك بالأيدي وسب وضرب بالكراسي وتكسير زجاج أجنحة…