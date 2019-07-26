أمريكا تزود الجيش المصري بـ930 عربة مضادة للألغام

المصدر: ا ف ب

زوّدت الولايات المتحدة الأمريكية الجيش المصري بأكثر من 900 عربة مدرعة مقاومة للألغام ”لمحاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية“، حسب بيان للسفارة الأمريكية في القاهرة الخميس.

وقال البيان الذي نشرته السفارة على فيسبوك: ”تزود الولايات المتحدة القوات المسلحة المصرية بـ 930 سيارة أمريكية من طراز إم آر إيه بي (محمية من الكمائن المقاومة للألغام)“.

وأوضح البيان المقتضب أنه ”سيتم استخدام هذه المركبات لمحاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية. وإضافة إلى ذلك، فهي جزء من مجموعة واسعة من مبادرات التعاون العسكري بين البلدين“.

وتندرج هذه الهبة في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر والذي استؤنف في آذار/ مارس 2015 بقيمة 1,3 مليار دولار سنويًا.

وكانت المساعدة العسكرية الأمريكية لمصر علّقت جزئيًا في 2013 من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.