إخلاء سبيل الناشط المصري المعارض شادي الغزالي حرب

قررت محكمة مصرية، الأربعاء، إخلاء سبيل الناشط السياسي المعارض، شادي الغزالي حرب، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة إلى الغزالي تهمًا تتعلق بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ويعد شادي الغزالي حرب من بين معارضي السلطات المصرية الحالية، ودأب على توجيه انتقادات للحكومة عبر حسابه بـ“تويتر“.

وتم إلقاء القبض على شادي في شهر مايو 2018 بتهم تشمل إهانة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى التهم سالفة الذكر التي وجهتها له النيابة.