تسجيل منسوب لعضو بارز يفضح فساد قيادات الإخوان في تركيا

تداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ تسجيلًا منسوبًا لعضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين أمير بسام، المقيم حاليًا في تركيا، تضمّن حديثًا عن عمليات فساد مالي منسوبة لعدد من قيادات الجماعة في الخارج.

ووفق المقطع الذي نشره أحد شباب الإخوان المقيم تركيا، يدعى عمر حسن، على ”فيس بوك“، فإنّ أمير بسام يتحدث عن حصول الأمين العام للجماعة محمود حسين والمتحدث باسمها إبراهيم منير، ومسؤول الإخوان في أفريقيا محمد البحيري، من دون وجه حق، على مبانٍ وسيارات واختلاس أموال باهظة.

وجاء في المقطع الصوتي أن محمود حسين اعترف في أحد الاجتماعات التنظيمية بشراء شقق في تركيا من أموال التبرعات التي يحصلون عليها، وقام بتسجيلها باسمه وشراء سيارة بقيمة 100 ألف دولار.

وتطرّق القيادي في الجماعة عن ”إذلال“ الشباب الأعضاء لدى منحهم 200 ليرة شهريًا، فضلًا عن منع الدعم عن البعض بزعم عدم توثيقه (تسجيل اسمه ضمن عناصر الجماعة التنظيميين).