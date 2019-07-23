الدوما الروسي يُصادق على اتفاقية للتعاون الإستراتيجي مع مصر

صادق البرلمان الروسي، اليوم الثلاثاء، على اتفاقية تعاون إستراتيجي مع مصر، تشمل تطوير التعاون في المجالات العسكرية بين البلدين.

وذكرت وكالة ”سبوتنيك“ الروسية أن ”مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، صادق خلال جلسته العامة المنعقدة، الثلاثاء، على اتفاقية الشراكة الشاملة، والتعاون الإستراتيجي بين روسيا ومصر“.

وتنص الاتفاقية في بعض بنودها على ”تطوير التعاون في المجالات العسكرية، والتجارية، والاقتصادية، والفنية، مع إيلاء اهتمام متزايد لمشاريع البنية التحتية في مجال الطاقة، خاصة فيما يتعلق بالطاقة النووية“.

كما تنص أيضًا على ”قيام الجانبين بتنسيق الإجراءات، وتوحيد الجهود لتحقيق الحلول المشتركة، من أجل التغلب على التحديات والأخطار التي تهدد السلام، والاستقرار الإقليمي والدولي“، بحسب المصدر ذاته.

وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقَّعت موسكو والقاهرة، في مدينة سوتشي الروسية، اتفاقية للشراكة الشاملة، والتعاون الإستراتيجي بين البلدين.

وتُوصف العلاقات بين مصر وروسيا بـ“الجيدة“، لا سيما في المجالات العسكرية، إذ تعد موسكو أحد أهم مصادر التسليح المصري، بجانب كلٍ من: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا.