مصر.. تمديد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر وحظر التجوال بمناطق شمال سيناء

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارًا بتمديد حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، بدءًا من يوم الخميس المقبل، فيما أصدرت الحكومة قرارًا بحظر التجوال في بعض المناطق بشمال سيناء.

ووفق القرار، المنشور بالجريدة الرسمية، فإنه ”نظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ موافقة مجلس الوزراء، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين“.

فيما أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا بحظر التجوال في مناطق بشمال سيناء، متضمنًا المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا، ومن غرب العريش وحتى جبل الحلال.

ويعمل القرار الحكومي من الساعة الـ1 من صباح يوم الخميس المقبل، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ الصادر بها قرار من رئيس الجمهورية.

يذكر أن الخارجية البريطانية، كانت قد حذرت رعاياها أمس السبت، من هجمات إرهابية محتملة، كما أعلنت الخطوط الجوية البريطانية تعليق رحلاتها إلى مصر لمدة 7 أيام بسبب مخاوف أمنية.