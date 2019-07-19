علاء مبارك يرد على إشاعة وفاة والده (صورة)

ردّ علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على شائعة وفاة والده التي تناقلها نشطاء على مواقع التواصل في الساعات الماضية، وذلك بنشر صورة لوالده، عبر حسابه على موقع التغريدات ’’تويتر‘‘، وعلقّ عليها قائلًا: ’’الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات‘‘.

الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات pic.twitter.com/KDbJUE3dY7 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) July 19, 2019

وفي وقت سابق، كشف فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق، حقيقة ما تردد بشأن وفاته خلال الساعات الماضية، موضحًا أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأكد الديب في تصريح لـ’’إرم نيوز‘‘، أن الرئيس حسني مبارك يتواجد وسط أسرته ويتمتع بصحة جيدة، مضيفًا أنّ أي حديث بهذا الشأن سيم إعلانه على الفور، مبديًا دهشته من هذه الشائعة التي تتردد بشكل مستمر.

وكانت شائعات قد ترددت عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز 91 عامًا، متأثرًا بأزمة قلبية، خلال الساعات الماضية.

وما ساعد على انتشار الشائعة، ما كتبته المذيعة المصرية الشابة منة عمارة، وملكة جمال مصر 2015، عبر حسابها على ’’فيس بوك‘‘، حيث قالت: ’’الرئيس السابق محمد حسني مبارك في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله’’.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورها على نطاق واسع، فالبعض ترحم عليه، وآخرين تمنوا لو كان الخبر شائعة.

كما تداول الرواد والعديد من الصفحات عبر موقع ’’فيس بوك‘‘، الخبر مؤكدين أنه توفى ودعوا له بالرحمة والمغفرة.