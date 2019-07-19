المصري المعتدى عليه بالطائرة الرومانية يروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

كشف المواطن المصري حسن سلامة، المعتدى عليه داخل الطائرة الرومانية، تفاصيل الواقعة، في أعقاب تداول مقطع مصور أظهر اعتداءً مهينًا عليه من قبل الشرطة الرومانية، ما أثار غضبًا لمدونين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سلامة خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية ”إم بي مصر“ إن البداية جاءت بمشادة بين زوجته وإحدى المضيفات اللاتي أصرت على تغيير مكان زوجته الملاصق لمخرج الطوارئ في الطائرة، لكونها لا تتحدث اللغة الإنجليزية.

وأضاف أنّ الفريق الأمني أجبره على النزول من الطائرة بطريقة مهينة، وظل لمدة ساعتين داخل حجرة في المطار وهو مقيد اليدين، عقب احتجازه داخل سيارة شرطة، بينما كانت زوجته تلقى العلاج داخل المطار.

المواطن المصري المعتدى عليه بالطائرة الرومانية يروي لـ "الجمعة في مصر" تفاصيل ما حدث مع أسرته المواطن المصري المعتدى عليه بالطائرة الرومانية يروي لـ "الجمعة في مصر" تفاصيل ما حدث مع أسرته#الجمعة_في_مصر تم النشر بواسطة ‏MBC مصر‏ في الجمعة، ١٩ يوليو ٢٠١٩

وأشار إلى أن مقرًا صحيًا داخل المطار أعد تقريرًا طبيًا بالكدمات التي تعرض لها، كما تلقت زوجته العلاج داخل المقر نفسه، وسط انهيار بدا على نجله.

وأوضح أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد، وجرى التأكيد على اتخاذ عدة إجراءات قانونية لاستعادة حق المواطن.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر قيام عناصر من الشرطة الرومانية بطرد مواطن مصري بطريقة وصفت بـ“المهينة والعنيفة““، من داخل إحدى الطائرات المتجهة من باريس إلى القاهرة، عبر مطار بوخارست، وسط بكاء وصراخ نجله.