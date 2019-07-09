القيادي الحمساوي موسى أبو مرزوق يصل مصر بشكل مفاجئ

وصل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، إلى مصر في زيارة مفاجئة لم يُعلن عنها من قبل، والتقى مسؤولين مصريين، بحسب ما أوردت وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت صحيفة ”القدس“ الفلسطينية، إن ”أبو مرزوق وصل مساء يوم الإثنين إلى القاهرة، في زيارة مفاجئة التقى خلالها مسؤولين مصريين“.

وفي السياق، قالت قناة I24NEWS الإسرائيلية الناطقة بالعربية: إن ”أبو مرزوق التقى الوفد المصري، وبحثا ملفات المصالحة وشروط إسرائيل حول تطبيق التفاهمات“.

وكانت القناة ذاتها قد كشفت عن زيارة للوفد الأمني المصري لتل أبيب ولقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي أخبر الوفد المصري بأن إسرائيل وضعت شروطًا جديدة على دخول الأموال لقطاع غزة.

وبحسب القناة، فإن إسرائيل أبلغت الوفد المصري أن شرط دخول الأموال القطرية لقطاع غزة، هو عدم استفادة عناصر من حركتي حماس والجهاد الإسلامي ومصابي مسيرات العودة من هذه الأموال.