مصر.. النائب العام يفتح تحقيقًا ضد عزمي بشارة وبلال فضل بتهمة ازدراء الأديان

كلف المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، والنيابة العامة في حلوان التابعة للقاهرة، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم ضد عضو الكنيست الإسرئيلي السابق، ومالك شبكة قناة التلفزيون العربي عزمي بشارة، والروائي المصري بلال فضل، وأحمد منصور مدرس اللغة العربية المفصول من الأزهر الشريف؛ بتهمة ازدراء الأديان.

وجاء قرار النائب العام المصري، اليوم الإثنين، بناء على بلاغ تقدم به أحد المحامين، وحمل رقم 8365 لعام 2019، يتهم فيه بشارة وفضل ومنصور بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم، ووصفهم بالجواسيس والمنافقين.

وكان البلاغ قد تضمن تداول أحد الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمصور لقناة التلفزيون العربي الفضائية، والتي تبث من لندن، ويرأس مجلس إدارتها عزمي بشارة، واستضاف أحمد صبحي منصور، حيث وصفه البلاغ بأنه معروف بعدائه للإسلام وإنكاره وطعنه في السنة النبوية الشريفة، واتخاذه من أمريكا موطنًا ومنبرًا لمهاجمة مصر ومؤسسة الأزهر الشريف، والتشكيك في ثوابت الدين.

كما جاء في البلاغ أن بشارة وفضل ومنصور أساؤوا إلى الصحابة والخلفاء الراشدين ”أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم“، حيث تم وصفهم بأنهم جواسيس زرعتهم قريش للتجسس على النبي صلى الله عليه وسلم، وتم اتهامهم بالنفاق والكفر.

واختتم البيان: ”لذلك نلتمس باتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المبلغ، ومخاطبة الإنتربول الدولي بالقبض عليهم وتسليمهم إلى مصر لتقديمهم للمحاكمة العاجلة، بالإضافة إلى تكليف أجهزة المخابرات العامة بإعداد التقارير الأمنية عن ضلوع دولة قطر بتمويل شبكة قنوات التلفزيون العربي بالعاصمة البريطانية لندن“.