مصر تبدأ الثلاثاء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الجديدة

أكدت مصادر داخل وزارة الطيران المدني، أن الوزارة انتهت من جميع التجهيزات الخاصة بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبدء التشغيل التجريبي به، حيث من المقرر بدء التشغيل غدًا الثلاثاء في حضور قيادات الوزارة وبعض الوزراء.

وأضافت المصادر أن المطار أصبح جاهزًا للافتتاح، حيث تم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والركوب، وانتهاء الشركة الوطنية ”مصر للطيران“ من جميع الاستعدادات.

وتفقد وفد من قيادات وزارة الطيران المدني، منذ أيام تجهيزات صالتي السفر والوصول ومنافذ مراجعة الجوازات، ومنطقة سير الحقائب ومهبط الطائرات وبرج المراقبة الجوية، للوقوف على جاهزية المطار للتشغيل التجريبي، وتوافر كل الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب.

ومن المقرر أن يساهم المطار بخدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة، كما سيدعم حركة السياحة والسفر، وتخفيف التكدس التشغيلي لمطار القاهرة الدولي، إلى جانب تنمية منطقة السويس والعين السخنة، التي تحتوي على الموانئ البحرية وهي، ”السويس، الأدبية، العين السخنة“، والتي تعد ملتقى للتجارة العالمية، وخلق مناخ استثماري إيجابي يخدم الاقتصاد القومي المصري.