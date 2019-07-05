اشتباكات مسلحة في عدن بين أطراف متعددة

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء الجمعة، اشتباكات منفصلة بين قوات أمنية ومسلحين مطلوبون أمنيا، غربي عدن، ومواجهات أخرى شمالي المدينة، بين طرفين مسلحين على خلفية مقتل شخص قبل أيام.

وقالت مصادر محلية بمديرية المنصورة، لـ“إرم نيوز“، إن القوات الأمنية التابعة لشرطة المدينة، داهمت منزلا يحوي عددا من المطلوبين على خلفية قضايا أمنية، وهو ما أسفر عن مواجهات بين الطرفين.

وأضافت المصادر أن المواجهات أدت إلى اندلاع اشتباك آخر بين القوات الأمنية وحراسة منزل قائد المنطقة العسكرية الرابعة، التابعة للجيش اليمني، اللواء، فضل حسن، نظرا لقرب منزله من المنزل الذي تعرض للمداهمة الأمنية.

وبحسب المصادر، فإن القوات الأمنية تمكنت لاحقا من ضبط المطلوبين الأمنيين، دون أن تسفر هذه المواجهات عن أي ضحايا.

من جهة أخرى، تجددت الاشتباكات في مدينة الشيخ عثمان، شمالي عدن، بين مسلحين من منطقة ”المحاريق“ وآخرين من منطقة ”السيلة“، على خلفية مقتل شخص قبل أيام، طبقا لمصادر محلية.

ولم تعرف بعد حصيلة ضحايا هذه المواجهات، المستمرة منذ أيام بسبب عدم الوصول إلى حلول، على الرغم من توسط بعض شيوخ القبائل لإنهائها.