وفاة أول جندي رفع علم مصر على خط بارليف (صورة)

توفي محمد عبد السلام العباسي، المعروف بـ ”محمد العباسي“، وهو أول مجند مصري رفع العلم المصري على أول نقطة حصينة بخط بارليف في حرب 1973، وذلك اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 72 عامًا.

ولد العباسي بتاريخ 21 فبراير عام 1947 في مدينة القرين بمحافظة الشرقية، ولديه 4 أبناء، ولدان وبنتان و21 حفيدًا، وأطلق على أحد أبنائه اسم ”نصر“ كناية عن النصر العظيم الذي حققته القوات المسلحة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة.

التحق بكتاب القرية وحفظ القرآن الكريم ثم حصل على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من مدارس القرين.

التحق بالتجنيد قبل حرب أكتوبر 1973 بخمس سنوات بعدما قرر التوقف عن الدراسة والتحق بالتجارة والزراعة، والتي انتهت بانتصار القوات المصرية ورفعه علم مصر فوق أرض سيناء بالضفة الشرقية لقناة السويس.

أصيب العباسي في حرب الاستنزاف 1976 في قدمه اليسرى برصاص الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ثم أصر على العودة لموقعه لمواصلة التدريبات العسكرية انتظارًا ليوم حرب أكتوبر 1973.