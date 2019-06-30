السيسي: ثورة 30 يونيو من أعظم أيام التاريخ المصري (فيديو)

ألقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو، قال فيها إن أيام الثورة لا تزال حية في هذا الجيل الذي انتفض للحفاظ على وطنيته وهويته المصرية الأصيلة.

وأضاف خلال كلمته بمناسبة ثورة 30 يونيو، أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بتلك الأيام عام 2013، إلا أنها أعظم أيام التاريخ.

وبين السيسي أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية، وبكفاءة وبطولة قوات المسلحة، وتكاتف مؤسسات الدولة أن تحمي الوطن من الفوضى، وتدمير البنية التحتية للتنظيمات ”الإرهابية“.

وتابع الرئيس المصري: ”خضنا العملية الشاملة في سيناء للقضاء على قوى الشر والظلام، ونجح رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية الوطن وصون كرامته، حتى أصبحت مصر يشار إليها بالبنان وسط محيط إقليمي شديد الخطورة“.

وأردف: ”وضعنا أسسًا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم، وواجهنا الأوضاع الراكدة، واتخدنا القرارات الصعبة من أجل بناء الاقتصاد“.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الشعب المصري أصيل ووفي، ومرتبط بوطنه وهويته ويعلو عنده فوق أي انتماء.

وأشار إلى أن انتماء المصريين لوطنهم فوق أي مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية، ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن.

وأردف: ”جموع الشعب المصري رسمت في ثورة 30 يونيو طريقًا نسير فيه يتمثل في أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه، ثم تنميته وتطويره لتصبح مصر دولة متقدمة توفر لأبنائها فرص العيش الكريم، والحياة اللائقة بالقرن الواحد والعشرين“.