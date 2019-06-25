مصر.. هجمات تستهدف 3 كمائن أمنية في سيناء وسقوط قتلى ومصابين

قالت مصادر مطلعة إن جماعات مسلحة نفذت في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء هجمات متزامنة على ثلاثة كمائن بوسط مدينة العريش في محافظة شمال سيناء، الأمر الذي ننتج عنه سقوط ضحايا ومصابين لم يتم حصرهم بشكل نهائي حتى الآن.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن الهجوم تم على كمين سد الوادي، وكمين الموقف القديم وكمين المعهد الأزهري، حيث دافع الضباط والمجندون عن أنفسهم بشجاعة وبسالة، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى مقتل 2 من رجال الجيش، وإصابة 4 آخرين، إلى جانب سقوط قتلى وإصابة عناصر من الجماعات المسلحة.

وسيطرت حالة من الخوف على مناطق أخرى بمدينة العريش، بعد تبادل إطلاق النار، ومطاردة العناصر المهاجمة، خارج نطاق الأكمنة، مع مطالبة الأهالي بعدم فتح النوافذ، في الوقت الذي تم فيه نقل المصابين للمستشفيات بسيارات الإسعاف.