مصر تعلن رفع أسعار الصحف القومية من أول يوليو

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، اليوم الإثنين، رفع أسعار الصحف القومية اليومية والأسبوعية جنيهًا واحدًا من بداية شهر تموز/ يوليو المقبل.

وأرجعت الهيئة الوطنية قرار الزيادة؛ لتعويض جزء من الخسائر التي تتكبدها المؤسسات الصحفية، حيث تبلغ تكلفة الصحيفة اليومية ثمانية جنيهات والأسبوعية 12 جنيهًا، في الوقت الذي تباع فيه بجنيهين فقط.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أنها اشترطت أن ترتبط الزيادة بتطوير شامل في المحتوى التحريري، وتقديم خدمات جديدة للقراء، وتطوير الصحف شكلًا ومضمونًا، حتى تحافظ على معدلات التوزيع، وتكون قادرة على المنافسة.

وأكدت أن المؤسسات القومية تتحمل أعباء كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات التي تدخل في طباعة الصحف بمعدلات كبيرة، وصلت إلى 100% في بعض الأحيان.

وأشارت إلى أن الزيادة تأتي في إطار خطة شاملة لإصلاح الهياكل المالية والتمويلية للمؤسسات الصحفية القومية، سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة.

وطلبت الهيئة من رؤساء تحرير الإصدارات أن يقدموا لها في الاجتماع المشترك، الذي يعقد الأربعاء المقبل، خطة تفصيلية لتطوير المحتوى التحريري، تمهيدًا لإقرارها والعمل بها ابتداءً من تموز/ يوليو المقبل.