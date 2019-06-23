بالفيديو.. محمد مرسي أول رئيس يتفاعل مع ذويه بعد وفاته

محمد مرسي، أول رئيس يتفاعل مع ذويه بعد الموت، هو ملخص منشور مطول روى فيه نجله عبدالله ساعات الغسل والدفن وما بينهما

هذا الأسلوب يستكمل سلسلة القصص والرؤى التي رواها مناصرو مرسي ومؤيدوه الذين نصبوه نبيًا.

فالناشطة الإخوانية توكل كرمان نعته بوصفه آخر الأنبياء، قبل أن تعود لتؤكد نبوة مرسي حين قالت ”صلوا عليه وسلموا تسليما“.

المطلع على أدبيات الإخوان لن يتفاجأ فهم أنفسهم الذين أعلنوا أن جبريل عليه السلام اعتصم معهم في ميدان رابعة وأن الرسول قدمه إمامًا للصحابة.

الخوارق والمعجزات الإخوانية طالت رجب طيب أردوغان أيضًا الذي تحدث عن معجزة طائرة حراء التي حدثت معه ليلة الانقلاب الفاشل، عندما دخل الانقلابيون إلى الطائرة التي تقله وكان جالسًا فيها ولكن الله جعله غير مرئي حينها على حد قوله.

هذه الروايات أصبحت مثارًا للسخرية والتندر في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت لسنوات تلهب المشاعر الدينية وتعبئ الأتباع السذج لزجهم في معارك سياسية تخدم أجندات الجماعة وتوجهاتها.