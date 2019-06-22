ما السر وراء صوت السيسي في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية؟

أثارت كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمس الجمعة، حالة واسعة من الجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، بعد الأداء الغريب الذي شمل تكرار بعض الأحرف والثقل في إخراج بعض الكلمات.

#شاهد | كلمة الرئيس السيسي في افتتاح البطولة الأفريقية التي نقلتها قناة “ بين سبورت ”#شجع_مصر pic.twitter.com/x4xCxzVIJJ — مباشر نيوز (@mobashernewss) June 21, 2019

وتنوعت التفسيرات لسبب الأداء غير المألوف للرئيس المصري في كلمته، ففي حين ذهب البعض إلى أن الموضوع ناتج عن خطأ تقني في أجهزة الصوت، اتهم آخرون شبكة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقلة للبطولة الأفريقية بتعمد تشويه كلمة الرئيس المصري لأسباب سياسية.

غير أن الإعلامي المصري عمرو أديب كشف أن السبب الحقيقي وراء سماع صوت الرئيس بطريقة خاطئة، هو وجود خطأ تقني في الإذاعة الداخلية لاستاد القاهرة.

وذكر أديب، ببرنامجه ”الحكاية“، الذي يُعرض على قناة mbc مصر، أنه كان هناك مشكلة تأخير وصول الصوت، موضحًا أن هذه المشكلة تمت ملاحظتها في نهاية كلمة رئيس الاتحاد الأفريقي.

وأوضح ”أديب“ أن هذا الخطأ لن يُغير من الانبهار بحفل الافتتاح العظيم، الذي كان واجهة مشرفة لمصر أمام العالم، ولا يؤثر أو ينقص من نجاحه.