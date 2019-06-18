خطأ فادح لمذيعة مصرية عن وفاة محمد مرسي يثير سخرية واسعة (فيديو )

تسبب خطأ فادح لمذيعة مصرية على قناة ”إكسترا نيوز“ الفضائية“ بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء قراءة إعلان وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الإثنين، لتتلقى المذيعة والفضائية سيلًا من الانتقادات.

وتداول النشطاء على المواقع خلال الساعات الماضية مقطع الفيديو، وسط انتقادات واتهامات للقناة بتلقي الأخبار دون صناعتها أو التحقق منها.

وظهرت على المذيعة علامات الدهشة والحيرة عقب قراءتها عبارة ”تم إرساله من جهاز سامسونغ”، لتثير سخرية الكثيرين، حيث يبدو أن الخبر أرسل من هاتف ”سامسونغ“، لكن ما كان على المذيعة قراءة هذه العبارة، لأنها ليست من نص الخبر، بل هي دلالة على نوع الهاتف الذي تم إرسال الخبر منه.

وكتب النشطاء العديد من التعليقات بينها ”ياديني ع الضحك“، و“هي اتصدمت“، و“الإعلام المصري امبارح كله كان مأساة“، و“يعني سامسونغ أحسن هواوي؟“، و“الغلط هنا مشترك بين معد نشرة الأخبار الذي وضع البيان مباشرة عبر الأوتوكيو (جهاز التلقين المرئي) دون مراجعة للبيان.. وبين قارئ النشرة الذي قرأ البيان دون وعي، لكن الغلط الأكبر في إدارة التحرير مش قارئ النشرة“.

كما علق المتابعون: ”وربنا مش لاقي كلام أقوله علشان الكلام بيتخانق مع بعضه في راسي اشتم الأول ولا اتريق ولا أقول ايه مش عارف“، و“ كله من جهاز سامسونغ الله يسامحه“، و“واضح أن جهاز هواوي عليه مشاكل“، و“كويس إنه مطلعش هواوي“، إلى جانب الكثير من التعليقات الساخرة.

وتوفي محمد مرسي عن 68 عامًا، الإثنين، بعدما سقط مغشيًا عليه في محكمة بالقاهرة خلال محاكمته في قضية التخابر مع قطر، وصرحت النيابة العامة المصرية بدفن الجثة، بعد انتهاء لجنة من مصلحة الطب الشرعي من مهمة فحص الجثة والوقوف على أسباب الوفاة، ليتم دفنها فجر الثلاثاء في مقابر مرشدي جماعة الإخوان بمدينة نصر بالقاهرة واقتصار حضور الجنازة على أسرته.