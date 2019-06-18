كيف تناول الإعلام المصري وفاة محمد مرسي؟

تناول الإعلام المصري بشقيه الرسمي والخاص باقتضاب نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي الذي لفظ أنفاسه الأخيرة، أمس الاثنين، عن عمر يناهز 68 عامًا في قاعة محكمة أثناء النظر في قضية متهم فيها بالتخابر.

واكتفى الإعلام المصري المرئي والمقروء ببث أو نشر نبأ الوفاة في أخبار عاجلة، فيما لم تتم متابعة الواقعة أو تسليط الضوء على ردود الأفعال بشكل كبير.

فبالنسبة للصحف القومية الحكومية الكبرى ”الأهرام“ و“الأخبار“ و“الجمهورية“، اهتمت في أعدادها الصادرة صباح الثلاثاء بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلقاء الضوء على زيارته الخارجية لمينسك عاصمة بيلاروسيا التي تزامنت مع نفس يوم وفاة مرسي.

ولم يتغير الحال في أغلب المواقع والصحف الخاصة مثل الوفد وفيتو واليوم السابع وصدى البلد والمصري اليوم ومصراوي، حيث نشر نبأ وفاة مرسي وتصريحات النيابة الرسمية بشأن الوفاة، دون مزيد من التغطية.

وعلى المستوى المرئي، اكتفى التليفزيون المصري عبر قنواته بنشر خبر وفاة مرسي دون تسميته بالرئيس الأسبق، مكتفيًا ببيان أمني صادر عن وفاة محمد مرسي عيسى العياط أثناء حضوره لجلسة محاكمته في قضية التخابر.

صدى البلد.. وأحمد موسى

وبمتابعة فضائية صدى البلد، كان الهجوم على الرئيس الأسبق بشكل واضح، من خلال برنامج القناة الرئيسي ”على مسؤوليتي“ الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، الذي قال عن مرسي إنه قاتل وجاسوس ومصيره جهنم، وشن هجومًا شرسًا على اللاعب محمد أبو تريكة لنعيه مرسي.

عمرو أديب

وفي فضائية“ام بي سي مصر“.. تطرق عمرو أديب مقدم برنامج ”الحكاية“ لوفاة مرسي واستعان بما عرضه التليفزيون المصري من أن الراحل تُوفِّيَ خلال جلسة محكمة بعدما سمح له بالحديث، مستشهدًا أيضا ببيانات النيابة المصرية.

تامر أمين

وفي فضائية ”النهار“، لم تختلف تغطيتها عن تغطية التليفزيون المصري، حيث قال الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج ”الحياة اليوم“ إن ما حدث لا يعني التعاطف مع الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن مرسي كان سببًا في تفشي الفساد.

وتوفي محمد مرسي عن 68 عامًا، يوم الاثنين مغشيًا عليه خلال محاكمته في ”قضية التخابر مع قطر“.

وصرحت النيابة العامة المصرية، بدفن جثة مرسي، بعد انتهاء لجنة من مصلحة الطب الشرعي، من مهمة فحص الجثة، وانتهت مراسم الدفن فجر الثلاثاء.