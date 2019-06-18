نجل محمد مرسي يعلن دفن والده

قال نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في صفحته على ”فيسبوك“، اليوم الثلاثاء، إن والده دفن في مقبرة مرشدي جماعة الإخوان المسلمين في إحدى ضواحي القاهرة.

وأضاف أحمد مرسي أن الدفن تم بحضور أسرته في ضاحية مدينة نصر ”لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة (في محافظة) الشرقية“.

وكتب ”قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفى سجن ليمان طرة وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجد السجن ولم يصل عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر“.

وقال محامي الرئيس السابق عبد المنعم عبد المقصود لوكالة فرانس برس إن مرسي ”تم دفنه بحضور أسرته في مدينة نصر في القاهرة بعد تادية صلاة الجنازة عقب صلاة الفجر في مستشقى سجن طرة“ حيث نقل عقب وفاته أثناء حضورة إحدى جلسات محاكمته.

وقال صحافي من وكالة فرانس برس إن الشرطة أخرجت كل الصحافيين من المقابر ولم تسمح لهم بتغطية الدفن.

وكان نجل الرئيس الأسبق علق على نبأ وفاة والده خلال جلسة المحاكمة، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ بقوله: ”أبي عند الله نلتقي“.

وتواجد الرئيس الأسبق في المحكمة، لحضور جلسة محاكمته في قضية ”التخابر مع قطر“، إذ طلب الكلمة من القاضي، وظل يتحدث لمدة طويلة بانفعال حتى دخل في حالة إغماء وتوفَّى على الفور.

وعقب الوفاة، أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي إعادة محاكمة مرسي و23 آخرين في قضية ”التخابر مع حماس“، لجلسة الثلاثاء، لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في نوفمبر 2016، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و21 آخرين في قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، في 16 يونيو 2015، حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

وتدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري آنذاك – نظام مبارك – والاستيلاء على السلطة بالقوة.