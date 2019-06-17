مصادر: بدء مراسم دفن جثمان محمد مرسي

أكدت مصادر خاصة في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أنه تم الانتهاء من تغسيل وتكفين الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في الواحدة من صباح اليوم بمعرفة قوات الأمن المصرية التي تتولى عملية مراسم تشييع الجثمان.

وأوضحت المصادر أنه يجري الآن الاستعداد لنقل الجثمان إلى مقابر مدينة نصر شمال القاهرة، مشيرة إلى أن الحضور من أسرة الرئيس الأسبق سيقتصر فقط على حضور نجليه.

وذكر المصدر أن أسرة مرسي جددت طلبها بتسلمها الجثمان وإنهاء إجراءات دفنه دون ضجيج، إلا أن قوات الأمن أصرت على تشييع الجثمان بمعرفتها، وسط حالة من الاستنفار الأمني، وتكليف عدة دوريات أمنية بمصاحبة الجثمان والمشيعيين إلى مثواه الأخير.

واختتم المصدر ”من المقرر الانتهاء من تشييع الجثمان فجر الثلاثاء، وعدم السماح لأية تجمعات بالحضور في محيط المقابر أو في الطرق المجاورة، واستغلال الحدث في نشر الفوضى ”.

وتوفي محمد مرسي عن 68 عامًا، مساء أمس الإثنين مغشيًا عليه في محكمة في القاهرة خلال محاكمته في ”قضية التخابر مع قطر“.

وصرحت النيابة العامة المصرية، بدفن الجثة ، بعد انتهاء لجنة من مصلحة الطب الشرعي، من مهمة فحص الجثة والوقوف على أسباب الوفاة.