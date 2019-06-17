من هو محمد مرسي؟

غيّب الموت الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي العياط، عن عمر ناهز الـ68 عامًا، خلال حضوره جلسة محاكمته في قضية ”التخابر“، حيث فقد وعيه داخل المحكمة، وتوفي وقتها، وتم نقل جثمانه إلى المستشفى؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه.

ولد محمد مرسي في 8 آب/ أغسطس عام 1951، في قرية العدوة، مركز ههيا بمحافظة الشرقية، ونشأ في قريته لأب فلاح وأم ربة منزل، حيث يعد الابن الأكبر لهما، وله من الأشقاء أختان وثلاثة من الإخوة، تعلم في مدارس محافظة الشرقية، ثم انتقل إلى القاهرة للدراسة الجامعية.

تزوج مرسي من نجلاء محمود في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 1978، وأنجب منها خمسة أبناء، هم: أحمد وشيماء وأسامة وعمر وعبد الله، وله ثلاثة أحفاد من نجلته شيماء.

توليه الرئاسة

تولى مرسي رئاسة مصر إثر إعلان فوزه في الانتخابات يوم 24 حزيران/ يونيو 2012، واستلم مهام منصبه في 30 حزيران/ يونيو 2012 بعد أدائه اليمين الدستورية، حتى تم عزله في 2013، والذي جاء بعد مظاهرات 30 حزيران/ يونيو من نفس العام.

وشغل قبل ذلك منصب رئيس حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان، عقب تأسيسه، بعد أن كان عضوًا في مكتب إرشاد الجماعة، ونائبًا سابقًا في مجلس النواب المصري، خلال دورة 2000 – 2005.

الدراسة والوظائف

حصل مرسي على بكالوريوس الهندسة من جامعة القاهرة عام 1975 بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وبعدها ماجستير في هندسة الفلزات جامعة القاهرة، كما حصل على منحة دراسية من بروفيسور كروجر من جامعة جنوب كاليفورنيا لتفوقه الدراسي، وعلى دكتوراه في الهندسة من جامعة جنوب كاليفورنيا 1982.

عمل معيدًا ومدرسًا مساعدًا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومدرسًا مساعدًا بجامعة جنوب كاليفورنيا، وأستاذًا مساعدًا في جامعة كاليفورنيا، نورث ردج في الولايات المتحدة بين عامي 1982ـ 1985، وأستاذًا ورئيس قسم هندسة المواد بكلية الهندسة، جامعة الزقازيق من العام 1985 وحتى العام 2010.

ودرس مرسي في جامعة جنوب كاليفورنيا، ونورث ردج، ولوس أنجلوس وجامعة القاهرة وجامعة الزقازيق وجامعة الفاتح في طرابلس في ليبيا، له عشرات الأبحاث في ”معالجة أسطح المعادن“، وانتخب عضوًا بنادي هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.

وعمل مع الحكومة الأمريكية وشركة ناسا للفضاء الخارجي؛ لخبرته في التعدين والفلزات، وقام بعمل تجارب واختراعات لنوع من المعادن يتحمل السخونة الشديدة الناتجة عن السرعة العالية للصواريخ العابرة للفضاء الكوني.

العمل السياسي

انتمى للإخوان المسلمين فكرًا عام 1977 وتنظيميًا أواخر عام 1979، وعمل عضوًا بالقسم السياسي بالجماعة منذ نشأته عام 1992، وترشح لانتخابات مجلس الشعب 1995، وانتخابات 2000 ونجح فيها وانتخب عضوًا في مجلس الشعب المصري عن جماعة الإخوان، وشغل موقع المتحدث الرسمي باسم الكتلة البرلمانية للإخوان.

اعتقاله

تعرض للاعتقال عدة مرات، فقد قضى سبعة أشهر في السجن بعد أن اعتقل صباح يوم 18 مايو 2006، من أمام محكمة شمال القاهرة ومجمع محاكم الجلاء وسط القاهرة، أثناء مشاركته في مظاهرات شعبية تندِّد بتحويل اثنين من القضاة إلى لجنة الصلاحية، وأفرج عنه يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر 2006، واعتقل في سجن وادي النطرون صباح يوم 28 كانون الثاني/ يناير 2011 أثناء ثورة 25 يناير مع 34 من قيادات الإخوان

وكان اعتقاله الأخير في 30 يونيو قبل عزله من قبل الجيش إثر احتجاجات في الشارع المصري، فيما عرف حينها بثورة يونيو.