إصابة 6 جنود مصريين باستهداف دورية في سيناء

أصيب ضابط و5 مجندين في استهداف دورية لقوات الشرطة المصرية بمنطقة ملاحات سبيكة في شمال سيناء بمصر.

وكشفت مصادر أمنية عن أن انفجارًا وقع صباح اليوم الخميس، لدى مرور دورية شرطة بمنطقة سبيكة، حيث تم استهدافها بعبوة ناسفة؛ ما أسفر عن إصابة 6 من عناصر الأمن (ضابط و5 مجندين).

وقالت المصادر، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج من الإصابات الناجمة عن شظايا تعرضوا لها في مناطق متفرقة من أجسادهم.

يذكر أن هجومًا إرهابيًا وقع الأسبوع الماضي، تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر في مصر؛ ما أسفر عن استشهاد 7 من أفراد الأمن، ومقتل 5 من العناصر الإرهابية.