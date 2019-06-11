قرر قاضي التحقيقات، المنتدب من وزارة العدل المصرية، التحفظ على أموال رجل الأعمال المصري، صلاح دياب، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيكو، ومالك صحيفة المصري اليوم؛ بسبب التحقيق في قضية الاستيلاء على أراضي الدولة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

ويأتي القرار عقب صدور قرار سابق بمنعه وآخرين من السفر على ذمة التحقيق في القضية المثارة حاليًا.

كان قاضي التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، قرر منع عدد من المسؤولين السابقين، وبعض رجال الأعمال من السفر؛ على ذمة القضية التي تحقق فيها النيابة العامة، في اتهامهم بالاستيلاء على أراضي الدولة بحجة الاستثمار.

والمتهمون هم كل من: رجل الأعمال صلاح دياب، ومالك صحيفة المصري اليوم، وكذلك مسؤول سابق ببنك ”HSBC“، ورجل الأعمال محمود الجمال، والد خديجة الجمال، زوجة جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومسؤول سابق بوزارة البترول.