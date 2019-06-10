مصر تتحرك لوقف بيع رأس الملك توت عنخ آمون في لندن

أعلنت مصر في بيان رسمي، اليوم الاثنين، اتخاذها جميع الإجراءات القانونية لوقف بيع قطع أثرية للملك توت عنخ آمون في لندن، وطالبت بإظهار المستندات الخاصة بملكية القطع، وتأكيد أحقيتها في القطع المعروضة.

وقالت وزارة الآثار إنه تعقيبًا على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم 4 يوليو المقبل 2019، فقد تحركت كل من وزارتي الآثار والخارجية عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها.

وأضاف البيان، ”قامت وزارة الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة“.

وتابع: ”قامت السفارة المصرية في لندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ علي رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلاً عن مطالبة الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومي 3-4 يوليو 2019، والتأكيد على أهمية الحصول على كافة مستندات الملكية الخاصة بها“.