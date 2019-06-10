مصر.. إحالة 22 موظفًا حكوميًا للمحاكمة العاجلة بتهمة ”إهدار“ 76 مليون دولار

أحالت النيابة الإدارية في مصر 22 متهمًا من كبار الموظفين بالدولة، في محافظة الإسكندرية، إلى المحاكمة العاجلة بتهمة إهدار المال العام.

ويواجه الأشخاص الـ22 تهمة ”الإهمال الجسيم وعدم التعامل بالقانون مع تحصيل المبالغ المستحقة على مستغلي عدد من الشواطئ والأندية بالمحافظة، ما نتج عنه إهدار مليار و300 مليون جنيه، أي ما يعادل 76 مليون دولار“.

وذكرت تحقيقات النيابة أن عدد مستغلي الشواطئ بلغ 43 قرية سياحية، بجانب وجود مبالغ مستحقة على إحدى الشركات مقابل الانتفاع بالشاطئ وعدد من الكبائن والمساحات المملوكة للدولة، ما ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بالخزانة العامة للدولة بما يزيد عن مليار و304 ملايين جنيه“.